Salernitana-Carrarese, nessuna accelerata dalla prevendita: il dato Numeri bassissimi: si va verso il record negativo dell'era Iervolino

Numeri bassissimi. Salernitana-Carrarese si candida a diventare il record in negativo di presenza all’Arechi nell’era Iervolino. L’ultimo aggiornamento del club in termini di biglietti staccati non strappa sorrisi. Appena 200 tagliandi staccati nelle ultime 24 ore, con la quota totale di 1500 spettatori paganti, di cui 72 per il settore ospiti. Dato freddissimo, con poco più di 6mila spettatori attesi all’Arechi domenica pomeriggio. Un vero e proprio colpo basso, con il popolo granata che nonostante il clima di contestazione ha deciso di disertare la sfida spartiacque per il cammino della Bersagliera.