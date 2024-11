Carrarese, Calabro: "Salernitana costruita per vincere, servirà coraggio" Il tecnico in conferenza stampa: "Granata alle prese con un momento difficile, vogliamo punti!"

Antonio Calabro ha presentato Salernitana-Carrarese, in programma domenica pomeriggio alle ore 17:15 all'Arechi: “Non c’è stato bisogno di far calare l’entusiasmo nello spogliatoio perché la squadra sa bene qual è il mio pensiero, ovvero proiettarsi subito al prossimo avversario. Il gruppo conosce bene il mio pensiero.

Salernitana? Pensiamo solo a noi, non al momento degli avversari. Sappiamo che sarà una partita durissima, contro una compagine che si chiama Salernitana e che in qualsiasi categoria partecipi lo fa per vincere, così come quest’anno. Stanno vivendo un momento difficile ma questo non cancella i valori dei singoli. Abbiamo pensato a come affrontare questa partita, sapendo bene che il fattore ambientale potrà essere fondamentale. Noi proveremo a sfruttare le loro difficoltà tattiche per colpire e cercare di far male. Sul modulo tattico mi prendo qualche ora per decidere. Abbiamo giocato quasi sempre con le tre punte ma ora serve ragionare sull’occupazione degli spazi e soprattutto sulle caratteristiche dei calciatori. Ora dobbiamo capire il momento della stagione: dobbiamo avere identità, cercando di avere equilibrio e imporre la nostra filosofia.

Difesa? Oliana ci sarà mentre Hermannsson e Coppolaro sono ancora out. Falco? E’ rientrato con la squadra a metà settimana. Ci sono ancora due allenamenti per poterlo valutare, così come sull’intensità degli allenamenti a disposizione”.