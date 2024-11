Salernitana, penultima seduta pre-Carrarese: pessimismo su Torregrossa e Tongya La punta e l'esterno costretti ancora a lavorare a parte: si deciderà nella rifinitura di domani

Giulio Maggiore accelera. La Salernitana recupera il centrocampista ligure. Questa è la buona notizia che accompagna Stefano Colantuono verso la sfida di domenica pomeriggio con la Carrarese. Nella seduta pomeridiana terminata pochi minuti fa, il mediano ha confermato le buone sensazioni dei giorni scorsi e ha lavorato al pari dei compagni. Sarà disponibile e partirà dalla panchina, al pari di Tello e Hrustic. Il motivo è legato alla scelta del terzetto centrale composto da Amatucci, Reine-Adelaide e Soriano.

Non arrivano invece buone notizie da Ernesto Torregrossa e Franco Tongya. Per entrambi, ancora lavoro differenziato, rinviando ancora il loro rientro in gruppo. Un’attesa che fa aumentare il pessimismo su una possibile convocazione per la sfida con la Carrarese. L’ennesimo boccone amaro sia per la punta, alle prese con il recupero dalla lesione al polpaccio, che per l’esterno, fermato dalla distorsione alla caviglia rimediata con il Cesena. Ancora out anche Njoh e Dalmonte. I due saranno sicuramente assenti nella lista dei disponibili che Colantuono renderà noto dopo la rifinitura in programma alle ore 10:00. A seguire, la conferenza stampa di Stefano Colantuono in programma nel ventre dell’Arechi.