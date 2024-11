Salernitana-Carrarese, prevendita a ritmo di lumaca: il dato aggiornato Domenica sarà minimo stagionale. Cresce il numero degli ospiti presenti all'Arechi

Nessun passo in avanti. Anzi, la prevendita di Salernitana-Carrarese continua ad essere flop. Dopo i numeri poco esaltanti dei giorni scorsi, il trend non è cambiato nemmeno a poco meno di 48 ore dal fischio d'inizio dell'Arechi. Il club granata ha aggiornato i numeri parlando di appena 1750 tagliandi venduti per la sfida di domenica. Insomma, si supera di poco il dato delle 6mila unità, con la partita di domenica che finirà negli annali dei record come dato minimo nel campionato in corso e nell'intera era Iervolino. Nel settore ospiti invece saranno 107, con prevendita per la Curva Nord che chiuderà alle 19 di domani.