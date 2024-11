Salernitana-Carrarese, i convocati: sorpresa Fusco jr Quattro assenze pesanti per Colantuono

Stefano Colantuono ha reso noto i convocati per Salernitana-Carrarese. Rientra Stojanovic dalla squalifica, ritorna Maggiore dall’infortunio. Niente da fare per Dalmonte, Njoh, Tongya e Torregrossa. Per ampliare la propria batteria di attaccanti c’è Gerardo Fusco, non convocato per Ternana-Salernitana Primavera. Di seguito, la lista dei convocati di Salernitana-Carrarese:

PORTIERI: 12 Corriere, 1 Fiorillo, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 44 Jaroszynski, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic, 4 Velthuis;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 8 Hrustic, 25 Maggiore, 19 Reine-Adélaïde, 77 Sfait, 21 Soriano, 70 Tello;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 43 Fusco, 11 Kallon, 9 S. Nwankwo, 31 Verde, 20 Wlodarczyk.

Indisponibili: 23 Dalmonte, 17 Njoh, 7 Tongya, 10 Torregrossa.