Salernitana, il Modena esce indenne da Mantova: "Ora vincere con i granata" Recriminazione per il gol annullato a Pedro Mendes. Nei canarini out per squalifica Cotali

Un pari importante. Il Modena centra il secondo segno “x” consecutivo, resta fuori dalla zona rossa di classifica e ora si prepara alla sfida di sabato prossimo con la Salernitana al Braglia. In Lombardia, i canarini si fermano sullo 0-0, con la gioia illusoria firmata Pedro Mendes in apertura di ripresa, con gol del momentaneo vantaggio poi annullato dal Var. Nel finale, gli emiliani resistono all’assalto dei padroni di casa, in superiorità numerica per l’espulsione di Cotali che salterà la sfida di sabato pomeriggio con la Salernitana. Nei canarini però rientrerà Santoro, ieri out per squalifica.

Il tecnico Paolo Mandelli ha poi commentato il pari ai canali ufficiali del club: “È stata una prestazione solida contro un avversario che crea sempre molto, con coraggio siamo andati a prenderli alti limitandoli e creando anche tante occasioni, specialmente nel primo tempo. Se avessimo chiuso in vantaggio il primo parziale sarebbe stata un’altra partita, senza considerare poi il gol di Pedro, annullato per un’unghia. Siamo contenti, la squadra è stata scintillante, due pareggi di fila in trasferta sono importanti se riusciamo a conquistare una bella vittoria sabato in casa”.