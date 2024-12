Salernitana-Carrarese, la protesta dei tifosi: "Iervolino svegliati" Tre gli striscioni esposti all'Arechi. Silenzio assordante prima della doppia gioia in tre minuti

Silenzio assordante. L’Arechi resta in silenzio per quindici minuti ma fa parlare gli striscioni. Ne vengono srotolati uno in Curva Sud al fischio d’inizio: “Curva vuota? Questo vi siete meritati”, il messaggio del cuore pulsante del popolo granata. Fatta eccezione per una sparuta minoranza in tribuna e nei distinti, gli spalti restano desolatamente vuoti. Nei Distinti campeggiano invece due striscioni: “In casa nostra nessun padrone, solo un presidente con ambizione”, seguito da “Salerno non merita questo scempio: Iervolino svegliati!”. Cantano solo i 170 tifosi della Carrarese mentre la Salernitana prova a dare segnali di reazione. Passano quindici minuti tra paure e amarezza. Poi all'ingresso in campo dei tifosi, la Salernitana si scuote e nel giro di tre minuti realizza due gol, mentre in Curva Sud campeggia un nuovo striscione che racchiude il senso della protesta: "E ora tocca come sempre a noi: salviamo la Salernitana".