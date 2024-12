Salernitana-Carrarese 4-1, Calabro: "Episodi decisivi, Reine-Adelaide dominante" Il tecnico: "Volevo sfruttare il momento difficile, la partita è girata al salvataggio di Amatucci"

Antonio Calabro ha commentato Salernitana-Carrarese 4-1: “Il risultato condiziona nella lettura della gara. Siamo una squadra che ha un concetto di gioco, d’identità a prescindere dagli avversari. Oggi volevamo approfittare del momento difficile della squadra granata perché ha una rosa che non vale la classifica che ha. Abbiamo provato a giocarcela con le tre punte, aggredendo alti. Purtroppo volevamo fare la partita dall’inizio e creare tensione. Il salvataggio sulla linea di Amatucci ha dato loro una scossa e noi abbiamo commesso due errori pesanti in occasione dei due gol. Da lì abbiamo sofferto la posizione di Verde e Soriano. Poi per rimetterla in piedi ci siamo scoperti e abbiamo lasciato molti contropiedi. Dopo abbiamo provato a risistemare le cose ma il rigore ha condizionato l’andamento della partita. La Salernitana però ha dimostrato di avere la bava alla bocca e di saper gestire gli episodi. Quello in cui noi siamo mancati.

Reine-Adelaide? Ha un altro passo con la palla al piede. Si vedeva lontano un miglio che come accarezzava il pallone era impossibile da fermare, facendo fatica per stargli dietro.

Salernitana? Ha grandi qualità, non merita questa classifica. Questa è una squadra che se trova l'equilibrio con Colantuono può fare strada. Poi questa è una piazza importante”.