Modena, Pergreffi: "Con la Salernitana dobbiamo vincere" Il capitano: "Il cambio allenatore ci ha dato serenità, ora serve cambiare passo"

Capitan Antonio Pergreffi carica il Modena. In vista della sfida interna di sabato con la Salernitana, il calciatore gialloblu sottolinea l’importanza del match del Braglia: “Dispiace non poter giocare, ma nelle ultime tre partite secondo me è cambiato qualcosa. Abbiamo risposto bene con l’arrivo del nuovo allenatore, siamo più compatti rispetto a prima. C’è rammarico per aver lasciato punti per strada ma il bilancio è positivo. Ora dobbiamo riprendere a correre iniziando già dalla sfida con la Salernitana. La classifica è corta, ora bisogna mettere in fila risultati importanti per tirarci fuori. Mister Mandelli? Conosce bene l’ambiente, abbiamo subito instaurato un bellissimo rapporto. E’ una figura pacata, ha tanta voglia di lavorare e bisogna restare uniti per raggiungere tutti insieme risultati importanti”.