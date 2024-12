Salernitana, si ferma Tello: problema al polpaccio per il centrocampista Il centrocampista rischia di chiudere anzitempo il suo 2024

Non arrivano buone notizie dall'infermeria della Salernitana. Nella seduta pomeridiana in programma al Centro Sportivo Mary Rosy, Stefano Colantuono ha dovuto rinunciare ad Andres Tello. Il centrocampista ex Catania si è fermato per un problema al polpaccio che verrà rivalutato nella giornata di domani. Si rischia uno stop di un paio di settimane in caso di lesione, chiudendo anzitempo il suo 2024.

Nessuna novità invece dall'infermeria: Njoh e Dalmonte continuano a fare i conti con i rispettivi problemi fisici. Tongya è alle prese con la solita caviglia dolorante. Per Torregrossa ancora palestra: il numero 10 rischia un nuovo forfait.