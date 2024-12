Modena-Salernitana, le probabili formazioni: Reine-Adelaide ko, c'è Hrustic Alle ore 15 sfida delicata al Braglia: Colantuono riparte dal 3-4-2-1. Emergenza a centrocampo

Una vittoria per confermare le sensazioni positive tastate con la Carrarese ma anche per dare un calcio all’emergenza infortuni. La Salernitana va a caccia di punti pesanti a Modena. Alle ore 15:00 al Braglia, la Bersagliera va a caccia del secondo successo consecutivo (striscia che manca da oltre due anni, dal successo su Spezia e Lazio nell’era Nicola in serie A). In trasferta e su un campo ostico, Colantuono vuole vedere una squadra “con la bava alla bocca”, più forte in personalità e determinazione di un avversario che come i granata è alle prese con una partenza difficile, con tanto di ribaltone tecnico per provare ad uscire dalla crisi.

Senza Tello, Torregrossa, Sfait, Dalmonte, Njoh e Tongya, l’idea originale per Colantuono di confermare in toto la formazione che aveva battuto la Carrarese si è stoppata in fase di rifinitura: il risentimento muscolare che ha messo ko Reine-Adelaide obbliga la Salernitana a rinunciare al suo uomo migliore. Insieme ad Amatucci ci sarà Hrustic in cabina di regia, con Soriano che potrebbe abbassare il proprio raggio d’azione per dare maggiore solidità. Poi saranno conferme in tutti i reparti: davanti a Sepe, terzetto composto da Bronn, Ferrari, Jaroszynski. Sulle corsie spazio a Ghiglione e Stojanovic. Mentre in attacco, Verde farà coppia con Wlodarczyk.

Anche il Modena invece ripartirà dal 3-4-2-1. Gli emiliani perdono Cotali per squalifica, sostituito da Idrissi. In mezzo al campo ritorna Santoro dal turno di squalifica per far coppia con Gerli. Sulla trequarti ci sono Caso e Palumbo alle spalle di Pedro Mendes, favorito su Defrel, attaccante francese che lo scorso gennaio fu vicino ai granata.

MODENA-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Magnino, Gerli, Santoro, Idrissi; Palumbo, Caso; Mendes.

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Stojanovic; Verde, Soriano; Wlodarczyk.