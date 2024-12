Salernitana Primavera, 0-0 con il Bari. Fusco: "Importante non perdere" I granatini salgono a quota 11 punti. Ora la sfida allo Spezia

Pari e patta. La Salernitana Primavera muove la classifica. Al Volpe, la squadra granata non va oltre lo 0-0 con il Bari. Risultato che non stoppa la striscia di sfide senza vittorie arrivata ora a quota cinque, al termine di una partita bloccata senza grandi sussulti. La Salernitana, priva di Gerardo Fusco e Di Vico entrambi al seguito della prima squadra seppur il centrocampista sia squalificato per tre turni, prova ad impensierire i galletti. A salvare il risultato però ci vuole un miracolo di Rodolfo nelle battute finali sugli sviluppi di un calcio piazzato. La compagine di Fusco sale a quota 11 punti. Prossimo avversario lo Spezia, ai piedi della zona playoff.

“È stata una sfida molto equilibrata tra due squadre che probabilmente hanno sofferto l’importanza della posta in palio – le parole di Luca Fusco al sito ufficiale -. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla dal punto di vista dell’impegno, hanno dato tutto quello che avevano. Ovviamente dispiace aver creato poco sotto porta, rispetto alla mole di gioco prodotta soprattutto nel primo tempo. Nonostante questo, siamo riusciti ad arrivare poche volte in zona gol. Queste sono partite che, se non puoi vincere, devi essere bravo a non perdere. Abbiamo fatto un’ottima fase di non possesso, con grande attenzione e massimo impegno, quindi complimenti al gruppo”.