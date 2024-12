Serie B, il Brescia va verso il ribaltone tecnico: la Samp riflette su Sottil Possibile nuovo tecnico per le rondinelle per la sfida all'Arechi. E il quasi ex Sottil ora trema

Sono ore infuocate per due club di serie B. Dopo il ribaltone tecnico in casa Sudtirol con l’esonero di Zaffaroni per far posto all’ex Salernitana Castori, nelle ultime ore anche il Brescia avrebbe dato il via libera al cambio in panchina. Per Rolando Maran costerà carissimo la sconfitta con il Catanzaro. Il patron delle rondinelle Cellino, deluso per il rendimento dei lombardi, ha dato mandato di procedere con il terremoto tecnico. In pole position Pierpaolo Bisoli, ex tecnico del Modena prima dell’avvicendamento con Mandelli, e pronto ad allenare il figlio Dimitri.

Quella delle rondinelle però potrebbe essere non l’unica panchina vicino ad un rumoroso ribaltone. Perché anche in casa Sampdoria sono in corso delle riflessioni sulla posizione di Andrea Sottil. Il 5-1 rimediato con il Sassuolo ha incrinato ancor di più il rapporto tra staff tecnico e dirigenza. Per il tecnico di Venaria Reale, dopo l’addio alla Salernitana in estate e subentrato ad Andrea Pirlo, sono ore d’attesa.