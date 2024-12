Salernitana, tegola Reine-Adélaïde: il francese rientrerà nel 2025 Ennesima lesione muscolare per il centrocampista che si ferma per la terza volta in stagione

Non arrivano buone notizie per la Salernitana che dovrà fare nuovamente a meno di Jeff Reine-Adélaïde: il francese si è sottoposto questa mattina a indagini diagnostiche presso il centro Check Up di Salerno, in seguito al risentimento muscolare accusato venerdì nel corso della seduta di rifinitura che ha preceduto la trasferta di Modena. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico di recupero. I tempi per rivederlo in campo, in ogni caso, saranno particolarmente lunghi: l'appuntamento è fissato sicuramente al nuovo anno. Una tegola non da poco per Salernitana che, contro la Carrarese, era stata letteralmente trascinata al successo dalla classe del francese. Ancora una volta, però, il calciatore si è fermato per un problema muscolare, il terzo da inizio stagione.

La squadra di mister Stefano Colantuono, dopo il pareggio per 1-1 al Braglia di sabato, riprenderà la preparazione domani – martedì 10 dicembre – alle 14:00 presso centro sportivo Mary Rosy: all’orizzonte c’è il derby con la Juve Stabia di domenica 15 dicembre (ore 17:15) allo stadio Arechi.