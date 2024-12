Salernitana, sorriso Tongya: finalmente ritorna in gruppo Il centrocampista ci sarà per il derby con la Juve Stabia

Una buona notizia. La Salernitana strappa un sorriso. Nel momento di vera e propria emergenza infortuni, Stefano Colantuono ritrova Franco Tongya. Il centrocampista italiano ha smaltito il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia che lo aveva messo ko lo scorso ottobre nel turno infrasettimanale con il Cesena. Prima il tentativo di recupero, poi il freno a mano nella marcia verso Reggio Emilia con il Sassuolo per un nuovo percorso riabilitativo. Oggi però il ritorno in gruppo. L’ottimismo di Colantuono ha trovato riscontro alle dichiarazioni pre-Modena. E ora recupera una pedina preziosa sia per il centrocampo che per la trequarti.

Continuano a lavorare a parte Nicola Dalmonte, Lilian Njoh, Andrés Tello, Ernesto Torregrossa e Andres Sfait. Terapie per Jeff Reine-Adélaïde. Domani si accelera con una doppia seduta per preparare al meglio il derby con la Juve Stabia.