Ex Salernitana, Lotito blinda Dia e Tchaouna: clausole da capogiro! La Lazio si cautela: per portarli via ci vorranno 110 milioni di euro

L'impatto super di Boulaye Dia e l'attesa per Loum Tchaouna. La Lazio vola in classifica anche grazie all'apporto dei due ex Salernitana. Soprattutto dell'attaccante senegalese, subito incisivo e determinante per l'ottima partenza di stagione dei capitolini. Dopo gli investimenti da 20 milioni di euro per i due calciatori granata, i biancocelesti si sono cautelari imponendo - come riporta il Corriere dello Sport - due clausole da capogiro, per un totale da 110 milioni di euro.

A sorpresa, Lotito si è cautelato su un eventuale addio di Loum Tchaouna inserendo una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Il francese, ancora discontinuo in questo avvio, ha ritrovato però la nazionale Under 21 transalpina e ora spinge per diventare titolare.

Dia invece è il goleador con il sogno della Premier League sullo sfondo. Per strapparlo ai capitolini ci vorranno 50 milioni di euro. 110 milioni complessivi che lasciano l'amaro in bocca alla Salernitana che aveva prelevato a titolo gratuito Tchaouna (con un percentuale del 40 per cento al Rennes dopo la cessione alla Lazio) e appena 13 per Dia per strapparlo al Villareal.