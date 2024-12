Salernitana-Juve Stabia: risposta tiepida dalla prevendita: il dato Sotto il migliaio il numero di carnet sottoscritti per la promo natalizia: c'è tempo fino a domenica

Primo aggiornamento dal club sulla prevendita di Salernitana-Juve Stabia. Dopo i primi giorni di vendita dei tagliandi per il derby di domenica pomeriggio, l’Arechi prova a centrare l’obiettivo doppia cifra. Sono 2000 i biglietti per la sfida con le vespe, con le forti restrizioni per il settore ospiti che hanno permesso appena a 10 tifosi di acquisire il diritto a varcare la Curva Nord. Buoni numeri anche per la promo “Double Christmas Pass!”, con 600 carnet staccati. Ci sarà tempo fino a domenica per poterlo sottoscrivere, così da assistere alle sfide con Juve Stabia e Brescia a prezzo scontato. Ad oggi, sono circa 7000 i tifosi attesi all’Arechi per il ritorno del derby con i gialloblu.