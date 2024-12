Salernitana, sei gol all’Under 17: Colantuono fa le prove generali Doppiette per Wlodarczyk e Fusco jr, in gol anche Simy e Gentile. Due dubbi per Colantuono

Sei gol all’Under 17 nel chiuso dell’Arechi. La Salernitana accelera e mette nel mirino la sfida con la Juve Stabia. Contro la selezione dei granatini, per la compagine di Stefano Colantuono sono andati in gol Simy e Gentile, con le doppiette di Wlodarczyk e Gerardo Fusco ad allargare il punteggio. Le due reti di Wlodarczyk permettono al polacco di preservare il vantaggio sul nigeriano per il ruolo di prima punta. Sarà quello uno dei due ballottaggi di formazione che verranno sciolti solo a ridosso del match. L’altro riguarda la mediana, con Hrustic in vantaggio su Maggiore.

Rientrato il timore per Stojanovic, con l’esterno regolarmente a disposizione. Solo lavoro differenziato per Dalmonte, Njoh, Torregrossa, Tello. Continua il suo iter riabilitativo Jeff Reine-Adélaïde, con il francese che tornerà solo nel 2025. Domani si ritorna nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy, con seduta pomeridiana in programma alle ore 14:30.