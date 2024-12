Salernitana, penultima seduta pre-derby: Njoh alza bandiera bianca Anche il laterale francese sarà assente. Domani la rifinitura

Testa solo al campo. La Salernitana prova a voltare pagina dopo il risveglio traumatico arrivato con la notizia della condanna del proprietario del club Danilo Iervolino. Dopo la nota stampa e la "tranquillità" in seno al club, ora la mente dei calciatori è solo rivolta al derby con la Juve Stabia, in programma domenica pomeriggio all'Arechi.

Partita determinante per il momento dell'ambiente granata, ancora più per una classifica deficitaria, alla ricerca di un sussulto. Dalla penultima seduta prima del derby, Colantuono certifica il pieno recupero di Stojanovic ma non recupera nessun calciatore dall'infermeria. Per Njoh c'era qualche timida speranza di rientrare almeno nella lista dei convocati ma il lavoro differenziato ha escluso un suo possibile recupero per la sfida di domenica. Niente da fare anche per Torregrossa, Dalmonte e Tello, mentre Reine-Adelaide continua il suo percorso dal recupero all'infortunio muscolare. Domani mattina è in programma la rifinitura anticipata dalle parole di Colantuono in conferenza stampa.