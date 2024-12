Salernitana-Juve Stabia, niente Arechi per Aliberti: "Conta solo il risultato" Dopo lo striscione degli ultras: "Creare divisioni in questo momento sarebbe solo dannoso"

Non ci sarà il ritorno di Aniello Aliberti allo stadio Arechi. L'ex presidente della Salernitana, dopo la presa di posizione avuta dagli ultras della Curva Sud Siberiano, ha deciso di declinare l'invito che gli era stato fatto salla società, tramite l'amministratore delegato Maurizio Milan. "Vista la situazione ambientale, ritengo giusto non essere presente. Creare divisioni in questo momento sarebbe solo dannoso per la Salernitana. Oggi conta solo il risultato vista la classifica, non di certo la mia presenza o meno", ha spiegato ad Ottochannel ed Ottopagine l'imprenditore vesuviano che, quindi, non sarà presente allo stadio per il derby contro la Juve Stabia.

Nella serata di ieri i gruppi della Curva Sud Siberiano hanno esposto un duro striscione all'esterno dello stadio: "Nessuna giustificazione per chi è stato la causa del nostro fallimento. Aliberti vattene: in eterno la nostra contestazione", il drappo firmato dai gruppi della Siberiano che, tra l'altro, nel pomeriggio confermeranno la propria contestazione all'attuale società e al presidente Danilo Iervolino, restando in silenzio e all'esterno del settore nel primo quarto d'ora di gara.