Salernitana-Juve Stabia 1-2, Adorante: "Vittoria pesante, la dedico alla piazza" L'attaccante: "Siamo un gruppo pazzesco, meritavamo di vincere"

Andrea Adorante ha commentato Salernitana-Juve Stabia 1-2: “Questa vittoria è fondamentale. La meritava la squadra perché siamo un gruppo pazzesco che lavora duramente. Siamo felici di aver centrato questo successo. Non penso ai gol, alla prova singola perché sono convinto che il rendimento della squadra permetta poi di poter arrivare a concretizzare. Voglio dare il massimo per la squadra, cercando di tirare il massimo in ogni partita.

Rendimento? Non ci pensiamo ai playoff. Ora vogliamo fare il nostro campionato, andando avanti per la nostra strada. Ci faremo trovare pronti ad ogni partita, cercando di poter portare a casa punti pesanti.

Tifosi? Dispiace non averli avuti con noi. Sarebbe stato poter disputare il derby con entrambe le fazioni presenti. Siamo contenti però perché appena torneremo ci sarà una grande accoglienza. Suderemo sempre la maglia per la nostra città”.