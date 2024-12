Salernitana-Juve Stabia 1-2, Sepe: "Dobbiamo fare il salto di qualità" Le parole del portiere: "Dobbiamo vincere con il Brescia, questa sconfitta fa male"

Luigi Sepe ha parlato in mixed zone dopo Salernitana-Catanzaro 1-2: “Abbiamo giocato la partita a viso aperto. Loro sono stati più bravi. Nel primo gol eravamo messi male sull’angolo e abbiamo subito il contropiede. All’inizio della ripresa siamo stati più aggressivi. Purtroppo abbiamo avuto delle occasioni, loro sono stati bravi a sfruttare la loro chance. Ci fa male parlare di sconfitta, le posizioni vengono dopo. Questo è un campionato stranissimo dove oggi era importante vincere, ci dispiace tornare a casa delusi. Ora dobbiamo pensare al Brescia, serve il salto di qualità. In questo momento alla squadra manca del coraggio e della fortuna: un poco tutto.

Come si esce dalla crisi? La squadra ce la sta mettendo tutta e sono sicuro che usciremo da questo periodo. Se vedi la classifica sei preoccupato, se guardi le prestazioni no. Ogni partita ci sono tantissime occasioni ed è una stagione difficile. Speriamo che più in avanti avremo fortuna soprattutto nella fase offensiva”.