Salernitana, il lancio delle bombe carte al vaglio del Giudice Sportivo Si va verso una maxi-multa. Festa amara per i tanti studenti presenti nei Distinti

Maxi-multa in arrivo. E la speranza è che il Giudice Sportivo sia clemente e non usi la mano pesante mettendo a rischio anche la presenza della Curva Sud Siberiano nella sfida con il Brescia. Scenario questo che sarebbe tremendo soprattutto per il momento della Salernitana, contestata ieri sia silenziosamente nei primi quindici minuti di partita e poi con i cori finali a cercare di suonare la sveglia ad una squadra apparsa in grande difficoltà. Alle porte di un altro weekend che si preannuncia delicato per la classifica e per il momento granata.

Nel mezzo anche il lancio di circa quindici tra fumogeni e bombe carte, di cui due arrivati sul terreno di gioco ed esplosi nel corso del match segnando anche il prato dell’Arechi che venerdì sarà di nuovo casa di un nuovo match di campionato. La palla ora passa al Giudice Sportivo che deciderà: si va verso una maxi-ammenda. Intanto, in Curva Sud Siberiano sono stati registrati anche diversi sediolini divelti prima del triplice fischio finale. Segnale dell’amarezza nel pomeriggio che nei Distinti si sperava potesse essere festa soprattutto per i tanti studenti presenti nel nome dell’iniziativa lanciata dal club e riservate alle scuole di ogni ordine e grado sia della città che della provincia.