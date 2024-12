Salernitana, Iervolino assente alla cena natalizia In mattinata esposto uno striscione contro la società. E si fa largo l'ipotesi di una novità

Danilo Iervolino marca visita. Il proprietario della Salernitana non è presente all’evento natalizio organizzato dalla Salernitana per ringraziare gli sponsor per la vicinanza. Una cena senza patron ma anche senza sorrisi, dopo la sconfitta con la Juve Stabia che ha allargato nuovamente la frattura fra il club e la società. In mattinata, nei pressi della struttura ricettiva che ospita l’evento in corso con la presenza della squadra e della dirigenza granata, era comparso uno striscione dai toni tutt’altro che gentili indirizzato all’attuale governance. Una prosecuzione del “Liberate la Salernitana” che si era elevato forte ieri dai gradoni della Curva Sud Siberiano, fotografia del malcontento per la stagione granata ma anche testimonianza della paura di un nuovo psicodramma sportivo che ha rapito il club.

Intanto, in queste ore, si fanno sempre più forti i rumors di una possibile novità societaria. Rimandato il discorso cessione, dopo la difficoltà nel portare avanti le interlocuzioni con i presunti investitori che nel corso dei mesi si erano fatti avanti senza però portare avanti i propri timidi interessamenti. Prende consistenza l’ipotesi di un ingresso di un socio che possa affiancare Iervolino nella sfida che lo attende nelle prossime settimane. A partire dal mercato di gennaio ormai alle porte e dai tanti movimenti annunciati dall’ad Milan nell’immediato post-derby e che sarà esame verità sia per la squadra che per l’intera società.