Salernitana, Colantuono recupera pedine per il Brescia Due rientri per la sfida di venerdì. Resta ancora ai box Torregrossa

Due possibili rientri. Nemmeno il tempo di masticare amaro per la sconfitta con la Juve Stabia che per la Salernitana è già tempo di voltare pagina. Il dicembre infernale di serie B impone di iniziare subito la marcia d’avvicinamento alla delicata sfida di venerdì sera con il Brescia all’Arechi. Per Stefano Colantuono ora è il momento di lavorare sulla testa di una squadra in difficoltà, tramortita dal ko nel derby e da un ambiente impaurito da una classifica che ora spaventa.

Qualche timido sorriso per il tecnico arriva dall’infermeria. Alla ripresa degli allenamenti Lilian Njoh e Nicola Dalmonte hanno ripreso parzialmente a lavorare col gruppo. Sia per l’esterno che per l’ala d’attacco si fa largo una possibile convocazione per la sfida di venerdì. Ancora fermi invece Andres Tello, Jeff Reine-Adelaide ed Ernesto Torregrossa. Se per i primi due il rientro è previsto nel 2025, per l’attaccante si sperava in qualche buona notizia già per il Brescia. Ed invece, anche oggi il numero 10 è rimasto ai box. Le sue condizioni restano dunque da valutare.