Salernitana, si accelera sul mercato: le prime idee Confronto Milan-Petrachi: saranno cinque i rinforzi

Due difensori, un centrocampista e due attaccanti. La lista della spesa per il mercato invernale della Salernitana è sul tavolo. Nel pranzo di ieri, l’amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno tracciato le linee guide: sei milioni di euro il budget stanziato per cinque rinforzi. La sintesi delle proiezioni economiche messe in campo dall’area amministrativa e le necessità per Colantuono raccolte dall’area sportiva. Nelle prossime ore, Milan incontrerà Danilo Iervolino sia per il fare punto della situazione sotto il profilo del mercato ma anche per possibili novità dirigenziali.

Tutto ribadito anche nell’incontro con la tifoseria. Il grande sogno per l’attacco è Matteo Brunori. Il bomber è in rotta con il Palermo e si guarda intorno. Il Venezia gli offre la serie A, la Salernitana punta ad attribuirgli il ruolo di leader sia per l’operazione salvezza che per il prossimo anno. Segue subito Raimondo, in uscita dal Venezia, mentre dalla serie C si pensa a Lescano (Trapani) e Merola (Pescara).

Maggiore è sempre obiettivo del Venezia che ha diversi calciatori che stuzzicano Petrachi come i centrocampisti Doumbia e Crnigoj e il difensore Altare. Per il pacchetto arretrato fari anche su Barba (Como) e Ghilardi (Verona). E poi c’è da far uscire Kallon, Braaf e Velthuis, fuori dal progetto tecnico.