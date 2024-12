Salernitana e Brescia, quanti dubbi di formazione Sfida cruciale per le due squadre che non vivono un momento facile

Sfida cruciale sia per la Salernitana che per il Brescia. La sfida dell’Arechi di domani sera mette in palio punti pesanti per la classifica delle due squadre che devono rialzarsi non solo per migliorare la propria posizione ma anche per tirare un sospiro di sollievo dopo le recenti contestazioni. Per Stefano Colantuono, che sorride per i recuperi di Njoh e Dalmonte, ci sono diversi dubbi di formazione da sciogliere. In difesa, Ruggeri spera in una chance e potrebbe far rifiatare Jaroszynski. In mezzo al campo Hrustic e Maggiore duellano per una maglia da titolare mentre in attacco Wlodarczyk dovrebbe sorpassare Simy.

Nel Brescia invece, Bisoli deve fare i conti con il forfait di Juric e le condizioni non ottimali di Jallow. Bjarnason insidia la posizione di Galazzi in mezzo al campo, davanti si dovrebbe ripartire da Borrelli e Moncini. In mattinata la rifinitura che sarà seguita poi dalla partenza per Salerno senza conferenza stampa di presentazione, al pari del collega Colantuono.