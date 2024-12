Salernitana-Brescia, Colantuono: "Conta solo vincere per i nostri tifosi" Il tecnico fa pretattica: "Ho ancora valutazioni ma vogliamo dare una gioia alla nostra gente"

Stefano Colantuono cerca la vittoria. Il tecnico della Salernitana, alla vigilia della sfida con il Brescia, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare un match vitale per la classifica dei granata. Una vittoria serve come il pane, soprattutto per scacciare gli incubi di un 2024 infernale, avaro di soddisfazioni. “Giochiamo l’ultima partita casalinga dell’anno solare e vogliamo assolutamente fare risultato. È stato un 2024 complicato per tanti aspetti, sotto il profilo calcistico in casa la tifoseria ha avuto molti dispiaceri e di questo ne siamo consapevoli. Sono a Salerno da tanti anni e sono consapevole che bisogna fare qualcosa in più ma percepisco anche il grande lavoro e il senso di responsabilità di questo gruppo, che probabilmente avrebbe meritato qualcosina in più in classifica finora. Non abbiamo tempo per rimuginare, però. Ci siamo rimboccati le maniche in questa settimana corta per riscattare la sconfitta contro la Juve Stabia e correggere gli errori, che abbiamo analizzato con gruppo e staff. Abbiamo deciso di anticipare il ritiro di 24 ore per stare un po’ più insieme e rafforzarci ulteriormente. Anche per questo motivo ho convocato tutti, compresi gli indisponibili”.

Sulla sfida di domani: “Ci aspetta una partita importante, vogliamo farla nostra e dare una gioia a tifoseria e società ma bisogna interpretarla con la giusta attenzione e con la cattiveria necessaria. Il Brescia ha cambiato allenatore da poco, sarà altrettanto agguerrito ma sappiamo che abbiamo le carte in regola per poter mettere in difficoltà i nostri avversari. Abbiamo ritrovato un paio di pedine nei giorni scorsi, domattina farò tutte le ultime valutazioni del caso sui vari singoli per decidere l’undici titolare. Una cosa è certa: chi scenderà in campo o subentrerà dovrà dare il massimo e sono convinto che sarà così”.