Salernitana-Brescia, le probabili formazioni: Colantuono pensa al vice-Verde Tongya è favorito per sostituire il trequartista ma il ballottaggio resta aperto

Un fulmine a ciel sereno. La brutta notizia dell’assenza di Daniele Verde rende ancora più difficile la sfida con il Brescia in casa Salernitana. Alle ore 20:30, in un Arechi con appena 8mila spettatori presenti, la squadra granata va a caccia di punti pesanti per dare una bella boccata d’ossigeno alla propria classifica e mettersi alle spalle la sconfitta nel derby con la Juve Stabia che ha infiammato nuovamente l’ambiente. Di fronte però, ci sarà un Brescia alle prese con gli effetti del ribaltone tecnico e con una dura contestazione che non ha risparmiato né Cellino né la squadra.

Colantuono dovrà ripartire dal 3-4-2-1 ma deve scegliere chi sostituirà il numero 31 fermatosi ieri per un problema al polpaccio. Tongya è la soluzione naturale ma il numero 7 non è ancora al top della condizione. In caso di retromarcia, Colantuono punterebbe su Kallon. Altri due i cambi previsti rispetto alla formazione schierata domenica scorsa: Hrustic farà coppia con Amatucci scalzando Maggiore, Wlodarczyk è favorito su Simy. In difesa, il terzetto Bronn, Ferrari, Jaroszynski proteggerà Sepe. Sulle corsie ancora Ghiglione e Stojanovic seppur in panchina si rivedrà Njoh. E poi conferma per Soriano che sarà l’ago della bilancia. Sempre out Tello, Reine-Adelaide e Torregrossa. Momento particolare anche per il Brescia di Bisoli che si affida all’esperienza e al carattere dei suoi uomini migliori per uscire dalla crisi. Sarà 3-4-1-2 con il tandem Moncini-Borrelli a provare a scacciare le paure.

SALERNITANA-BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Stojanovic; Soriano, Tongya; Wlodarczyk.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Adorni, Cistana; Dickmann, Bisoli, Verreth, Corrado; Bjarnason; Borrelli, Moncini.