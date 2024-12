LIVE | Salernitana-Brescia 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Brescia

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Velthuis; Ghiglione, Soriano, Amatucci, Tongya, Stojanovic; Braaf, Simy. A disposizione: Corriere, Fiorillo, Gentile, Hrustic, Kallon, Njoh, Jaroszynski, Dalmonte, Di Vico, Sfait, Fusco, Wlodarczyk. Allenatore: Colantuono

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Adorni; Dickmann, Bisoli, Verreth, Galazzi, Corrado; Moncini, Borrelli. A disposizione: Andrenacci, Calvani, Muca, Paghera, Bertagnoli, Bjarnason, Besaggio, Olzer, Nuamah, Bianchi. Allenatore: Bisoli

ARBITRO: Bonacina di Bergamo - assistenti: Di Monte e Massara. IV uomo: Di Francesco. Var: Gariglio/Avar: Pagnotta

NOTE. Spettatori: 8616 di cui 273 ospiti. Angoli: 3-3. Recupero: 1' pt

1' - La Salernitana dà inizio alla ripresa.

SECONDO TEMPO

46' - Duplice fischio: si va al riposo con Salernitana e Brescia sullo 0-0.

45' - 1' di recupero.

42' - Brescia pericoloso: cross di Corrado per Dickmann che salta più in alto di tutti ma non inquadra la porta.

41' - Ancora Salernitana: sponda di Soriano per Amatucci che al momento della battuta si allunga la palla, agevolando l'intervento difensivo.

37' - Lezzerini salva il Brescia: Simy appoggia per Amatucci che calcia, il portiere del Brescia si tuffa e la blocca in due tempi.

36' - Ancora Salernitana pericolosa: Amatucci serve in area Braaf che prova a servire Simy ma la difesa lombarda si salva.

31' - Occasione Salernitana: Braaf si gira in un fazzoletto e calcia, Lezzerini si tuffa e devia in angolo.

26' - Prima palla gol della Salernitana: Simy si gira in area e appoggia per Ghiglione che prova a spedire la palla all'angolino ma la sfera esce di poco alla destra di Lezzerini.

13' - Palla gol per il Brescia: angolo dalla sinistra di Papetti, Sepe prova a colpire in uscita, la palla arriva sui piedi di Adorni che da due passi spara alto.

10' - Angolo dalla sinistra, Borrelli stacca di testa, palla alta.

9' - Borrelli prova a girarsi in area e calcia, palla deviata in angolo da Ruggeri.

8' - La Salernitana ci prova: ripartenza di Tongya, palla a Stojanovic che si accentra e calcia, palla che esce alla destra di Lezzerini.

1' - Fischio d'inizio: il Brescia gioca il primo pallone del match.

"Società assente, tifoseria presente: la differenza è evidente", lo striscione srotolato in Curva Sud Siberiano dove gli ultras entreranno soltanto dal 16'.