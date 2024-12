Salernitana, Petrachi: "Iervolino è stato chiaro ma sarà mercato difficile" Il ds: "Voglio rassicurare i tifosi, darò il 100 per cento con entusiasmo: ecco dove opereremo"

Gianluca Petrachi torna a parlare. Al termine di Salernitana-Brescia 0-0, il ds granata ha analizzato il momento granata in mixed zone: "Sono stato a Roma dal presidente, c’era anche Maurizio Milan. Cinque milioni? Comprensivi di stipendi, sia ben chiaro. Soprattutto non ci sarà la necessità di vendere prima, non ci saranno entrate subordinate ad uscite, Iervolino è stato chiaro e trasparente, e con queste basi penso che si possano fare ottime cose. Il mercato di gennaio è un mercato di riparazione, non di rivoluzione, una finestra onestamente complicata. Voglio tranquillizzare i tifosi, darò il 100% delle mie possibilità, mi metterò nelle condizioni di apportare quei correttivi che ci possano ridare entusiasmo e voglia che ho visto nei primi mesi a Salerno. Sono io il primo a essere rammaricato e mortificato, la gente mi ha dato tantissima fiducia, farò il massimo, cercherò di portare qualcosa di importante. Serve un mediano, uno di quantità, un quinto di sinistra, poi anche un centrale, al netto di altre uscite che si andranno a rimpiazzare.

Salvezza? E’ l’obiettivo principale, in cuor mio vorrei poter fare qualcosa in più, ma in questo momento ci dobbiamo salvare, per tutto quello che abbiamo vissuto questa estate, per le complicazioni in sede di calciomercato che ho dovuto affrontare".