Salernitana, con il Frosinone sfida della paura: ciociari in crisi nera Ciociari battuti a Mantova e ultimi in classifica: sarà un Boxing Day fra le due deluse della B

Uno scontro diretto ma anche un Boxing Day della paura tra due squadre con il rendimento fotocopia. Frosinone e Salernitana sono accomunate da una prima parte di stagione fotocopia. A differenziare il cammino delle due squadre sono i due punti in più raccolti dalla Salernitana quintultima a quota 18 punti a differenza dei canarini fermi a quota 16. A Mantova per i ciociari è arrivata un’altra brutta frenata, con il 3-1 incassato in Lombardia che ha fatto sprofondare in classifica i gialloblu. Le parole di mister Greco bastano per far suonare l’allarme (“La squadra è uscita mentalmente dalla partita alla prima difficoltà”), mentre è in forte dubbio la presenza di Marchizza che verrà valutato nei prossimi giorni.

Eppure, Frosinone e Salernitana sarà sfida tra due squadre che avevano dovuto ingoiare il boccone amarissimo della retrocessione, per i ciociari arrivata all’ultimo minuto dello scontro diretto con l’Udinese, con sconfitta e gol salvezza dell’Empoli con la Roma, e che non hanno immagazzinato subito il percorso di dimensionamento alla serie B. Nonostante gli investimenti corposi di Stirpe da una parte e di Iervolino dall’altra, dalle ambizioni playoff per le due compagini c’è stato l’impatto durissimo con la realtà fisica e da mestieranti navigati della cadetteria. Per entrambe tante scommesse non riuscite, un ribaltone tecnico già effettuato e la paura di un doppio salto all’indietro che sarebbe un colpo durissimo da mandare giù.