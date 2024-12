Catanzaro-Salernitana, Caserta: "Parte un nuovo campionato, granata con qualità" Il tecnico: "Servirà una grande partita contro una squadra in difficoltà"

Fabio Caserta ha presentato Catanzaro-Salernitana e chiede di chiudere il capitolo derby con il Cosenza. “Quando perdi una vittoria all’ultima azione ti rimane l’amaro in bocca perché eravamo ad un passo dal portare a casa il derby. Ne abbiamo parlato per sei mesi, così come ampiamente abbiamo sottolineato gli errori in gestione della gara. Ma ora dobbiamo archiviare tutto e andare avanti sapendo anche quanto fosse importante per la tifoseria, a differenza di qualche pseudo-tifoso e di qualche giornalista che aspettava il momento opportuno per criticare. Si è chiuso il girone d’andata e il bilancio credo sia positivo. Sono contento di quanto abbiamo fatto e del percorso che abbiamo iniziato superando tante difficoltà.

Salernitana? Inizia un nuovo campionato ma questa squadra ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti. Ora bisogna voltare pagina, cercare di non voler perdere e continuare ad avere prestazioni all’altezza della squadra e della piazza. Ai ragazzi ho chiesto di concentrarsi sulla Salernitana, su una squadra partita con obiettivi diversi rispetto alla classifica attuale e che non sta rispettando le aspettative. Mi aspetto una reazione d’orgoglio, consapevoli che sarà una partita difficile. Eppure, con l’aiuto del pubblico, sono sicuro che potremo fare bene.

Salernitana con l’acqua alla gola? Le qualità della Salernitana sono chiare, al netto delle loro difficoltà. Per noi non sarà facile affrontare una squadra in difficoltà perché poi tirano fuori l’orgoglio, soprattutto in piazze importanti come Salerno. L’errore sarebbe quello di farci condizionare dalle loro difficoltà.

Pompetti? Sta meglio. Non abbiamo avuto tanti giorni ma penso che ci sarà e che sarà in condizioni ottimali per scendere in campo.

Modulo? Dipenderà anche dalla squadra avversaria. Situm sta recuperando e dobbiamo valutarlo bene. Compagnon ha sempre fatto bene ma poi ho deciso di schierare un calciatore diverso nel puntare l’uomo nell’uno contro uno”.