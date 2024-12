LIVE | Catanzaro-Salernitana 0-0: la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Catanzaro-Salernitana: la diretta testuale del match

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Scognamillo; Compagnon, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Situm; Iemmello, Pittarello. A disp: Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Ceresoli, Brighenti, Pagano, Maiolo, La Mantia, Seck, Biasci. All: Caserta

Salernitana (3-4-3): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Jaroszynski; Gentile, Amatucci, Reine-Adelaide, Njoh; Hrustic, Simy, Tongya. A disp: Corriere, Fiorillo, Stojanovic, Velthuis, Dalmonte, Maggiore, Soriano, Braaf, Fusco, Kallon, Torregrossa, Wlodarczyk. All: Colantuono

Arbitro: Perenzoni di Rovereto - assistenti: Luciani e Monaco. IV uomo: Totaro. VAR: Maggioni/Avar: Longo

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Catanzaro-Salernitana.

IL PRE-GARA. Rivoluzione in casa Salernitana: Colantuono cambia modulo (dal 3-5-2 al 3-4-3) e uomini per provare a risollevare i granata sul campo del Catanzaro. Davanti a Sepe si rivede Jaroszynski nel trio con Ferrari e Ruggeri. In mediana, a sorpresa, gioca dal 1' Reine Adelaide accanto ad Amatucci, con Gentile (esordio dal 1') e Njoh sulle corsie esterne. Davanti la spunta Simy nel tridente con Hrustic e Tongya.