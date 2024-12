Salernitana, alta tensione: Petrachi "vibra", summit a distanza con Milan Attesa per il confronto tra l'amministratore delegato e il direttore sportivo

A distanza. Il tanto atteso summit fra l’amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Gianluca Petrachi per scrivere le prossime pagine del cammino della Salernitana nel campionato di serie B si terrà da remoto. L’ad ha fatto ritorno a Salerno dopo la trasferta di Catanzaro, il ds invece è a Lecce, aspetta una convocazione in città che però non dovrebbe arrivare. La tensione è altissima, soprattutto dopo il post-partita del Ceravolo che rischia di aver incrinato i rapporti fra i due dirigenti. Milan ha parlato di “delusione per alcune deleghe consegnate” e “di scelte sportive e tecniche che non hanno pagato”. Petrachi ha incassato il messaggio ma non avrebbe nascosto il malcontento per le nuove incomprensioni dopo quelle esplose nel post-Bari che portò all’esonero di Giovanni Martusciello.

Il meeting servirà soprattutto per capire se ci sarà la volontà fra le parti di continuare a lavorare insieme, accelerare la scelta del nuovo allenatore (Breda, Maran, Andreazzoli i primi nomi sul taccuino) e poi programmare il mercato da 5 milioni di euro, ivi comprensivi di ingaggi da tenere in considerazione. In caso di clamoroso addio, la Salernitana dovrebbe corrispondere una buonuscita da circa un milione di euro e rallentare il percorso di avvicendamento in panchina dopo aver salutato Colantuono per individuare un nuovo responsabile dell’area tecnica. A quel punto potrebbe tornare in auge il nome di Rocco Maiorino, già vicino in estate. Partita tutta da giocare, la Salernitana studia le prossime mosse.