Salernitana, valutazioni su responsabile settore giovanile: idea Coscia Lo storico dirigente salernitano sarebbe felicissimo di poter ritornare in granata

L’addio di Stefano Colantuono ha aperto nell’organigramma della Salernitana la necessità di individuare un nuovo responsabile del settore giovanile. Dopo la risoluzione del contratto con l’allenatore di Anzio, il club granata deve trovare un nuovo profilo in ottemperanza con quanto richiesto dalla Figc. Dopo il weekend, termine entro il quale la società spera di poter delineare il valzer dell’area sportiva con l’ingresso di Marco Valentini e l’addio di Gianluca Petrachi, ci si concentrerà anche sulla figura che possa guidare il settore giovanile.

Per motivi regolamentari, Francesco Pistolesi non potrebbe assumere quel ruolo, seppur il dirigente romano resti un riferimento per la Primavera. Nelle ultime ore, sul tavolo dell’ad Milan è finito anche il nome del salernitano Enrico Coscia, con una lunga trafila alla guida del settore giovanile della Bersagliera. Reduce dall’esperienza con la Roma terminata la scorsa estate, Coscia accetterebbe ad occhi chiuso il ritorno in città, considerandolo la chiusura ideale di un cerchio. Resta però da capire quali saranno le intenzioni del club, pronto però a sciogliere il nodo a stretto giro di posta.