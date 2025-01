Salernitana, ora il mercato: interventi in tutti i reparti ma serve accelerare In serie B iniziano le prime manovre: Valentini lavora per cinque rinforzi

Il mercato di serie B si accende. La Salernitana, dopo aver ufficializzato la rivoluzione della propria area sportiva, ha l’obbligo di accelerare per non farsi trovare impreparata. Gli obiettivi sono tanti e molteplici, innescando duelli con diversi club. Un esempio è il mediano finlandese Pyyhtia, sul quale è piombato nella giornata di ieri il Sudtirol dell’ex Castori impostando già l’affare con il Bologna e mettendo fuori gioco la squadra granata. Stessa sorte per Pereiro: l’uruguaiano è ai saluti col Genoa. Il nuovo patron Sucu vorrebbe spedirlo al Rapid Bucarest ma il trequartista sonda Bari e Cosenza ma attende una chiamata da Breda. La Salernitana potrebbe inserire nell’affare anche il difensore Marcandalli.

Per Cerri, primo obiettivo per l’attacco, c’è anche la Sampdoria. Per Raimondo invece serve agire in velocità per anticipare Reggiana e Palermo. A centrocampo, l’uscita di Maggiore, contesto da Venezia e Parma, apre a possibile sviluppi: dagli arancioneroverdi potrebbe arrivare il mediano Doumbia mentre l'esterno mancino Di Chiara è pronto a dire addio agli emiliani. Per la corsia sinistra la Salernitana aveva messo nel mirino anche Lykogiannis, in uscita dal Bologna, ma tiene in caldo anche lo svincolato Falasco. Stesso status anche di Sorensen, già allenato da Breda a Terni.

Diverse le possibili uscite: Sfait è virtualmente del Cluj, Velthuis potrebbe interrompere il prestito e ritornare allo Sparta Rotterdam, Valencia al momento è in Cile e incassa il gradimento degli ecuadoregni del Barcellona Sc. Da valutare i destini di Braaf, Kallon e Hrustic.