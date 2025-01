Salernitana, inizia la battaglia legale con Valencia Il club chiede di risparmiare l'ingaggio esoso del cileno. Il calciatore aspetta e spera

Da elemento imprescindibile con Martusciello ai banchi del Collegio Arbitrale. Il primo semestre stagionale per Diego Valencia con la maglia della Salernitana è stata un’altalena alle prese con alti e bassi da paura. Dal gol con la Sampdoria, alle cinque presenze da titolare in avvio di stagione con Martusciello prima dell’uscita di scena. La scelta del ds Petrachi di sfruttare le finestre di mercato aperte all’estero per liberarsi dell’ingaggio pesante del Pollo, bramoso però di continuare la sua esperienza in Italia, chiudendo le porte alle richieste di Vojvodina, Atromitos e sondaggi anche negli Emirati Arabi.

Da qui, la scelta della Salernitana di tenerlo fuori dal gruppo squadra, iniziando una lunga battaglia legale. A metà novembre, il parere negativo dell’Asl su un suo possibile impiego e il via libera al club di poter fare ricorso al Collegio Arbitrale per giustificare il mancato pagamento di un ingaggio pesante da circa 1 milione di euro. Domani la prima udienza, con la società che proverà a far valere le proprie ragioni. Il calciatore è tornato a Salerno e ora confida nella sentenza in tempi brevi per potersi riaggregare al gruppo. Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare una “exit strategy” felice per tutti.