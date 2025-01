Salernitana, Sfait saluta: "Lascio con rimpianti, non è andata come speravo" Il giovane calciatore si congeda sui social: "Seguirò sempre questa squadra"

Commiato social. La Salernitana si appresta a chiudere la prima cessione del mercato invernale. Andres Sfait è virtualmente un nuovo calciatore del Cluj. L'ala rumena, arrivato giovanissimo in granata, lascia dopo aver esordito tra i professionisti in maglia granata. In questa stagione due presenze prima di uscire dai radar. "Dopo quasi 3 anni è arrivato il momento di salutare e ringraziare Salerno. Sono venuto da dilettante e posso dire con orgoglio che lascio Salerno da professionista. Anche se onestamente le cose non sono andate come immaginavo, voglio comunque ringraziare ognuno di voi! Ogni singolo allenatore, fisioterapista, ognuno della segreteria e ovviamente ogni SINGOLO TIFOSI!!! Chiuderò infatti ho gia chiuso Salerno nel mio cuore e lo seguirò sempre. Auguro a tutti voi solo il meglio e buona fortuna"