Salernitana, si stringe per il bomber: Cerri è più vicino Trattativa ben indirizzata con il Como: il classe 1996 sarebbe il primo rinforzo in entrata

Accelerata in serata. La Salernitana lavora per regalarsi il primo colpo invernale partendo dall’attacco. Nelle ultime ore, il ds Valentini ha stretto i contatti con il Como per Alberto Cerri. Il centravanti, in uscita dai lombardi, non solo è diventato il primo obiettivo per il reparto offensivo ma ora è vicino a diventare un nuovo calciatore granata. Cerri, classe 1996, ritroverebbe Breda dopo l’esperienza condivisa al Perugia. Sarà importante la giornata di domani, con possibile chiusura dell’affare. C’è però ottimismo, con il club che spera di averlo a disposizione già per la sfida con il Sassuolo. Resta in piedi anche la trattativa per Raimondo, pronto a ritornare al Bologna dopo l’esperienza semestrale al Venezia con pochi minuti però disputati.