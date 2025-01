Salernitana-Sassuolo, l'effetto mercato scuote la prevendita: il dato Primo aggiornamento ufficiale dal club sul numero di spettatori per il lunch-match di domenica

Il ritorno di Roberto Breda sulla panchina della Salernitana e il mercato che regala i primi colpi e soprattutto una nuova coppia gol. Salernitana-Sassuolo prova ad evitare il minimo stagionale. In serata, il club granata ha annunciato il primo aggiornamento sulla prevendita per quello che sarà il debutto della Bersagliera nel 2025. Sono 800 i biglietti venduti, di cui appena 9 per il settore ospiti, con la vendita dei tagliandi partita solo nel pomeriggio. Superato il muro delle 5mila unità previste all'Arechi, con numero però destinato a salire nelle prossime ore.