Salernitana, il Salerno Club 2010 chiama la città: "Domenica tutti allo stadio" "Aiutiamo la squadra a combattere per uscire fuori dalla sabbie mobili della bassa classifica"

La tifoseria della Salernitana prova a ricompattarsi e chiama a raccolta la città in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo che segnerà l'inizio del nuovo corso tecnico-societario. Il Salerno Club 2010, presieduto da Salvatore Orilia, ha lanciato un messaggio ai sostenitori granata, invitandoli a riempire gli spalti dell'Arechi per trascinare la squadra fuori dalla crisi.

"Il momento è molto delicato e la tifoseria intera è delusa ed arrabbiata per quanto è accaduto negli ultimi 18 mesi davvero disastrosi. La società deve fare una completa e profonda presa di coscienza e rendersi conto che stiamo sprofondando negli inferi della serie C: per tale motivo ha il dovere morale di rinforzare adeguatamente la squadra affinché si possa concretamente lottare per la salvezza (che equivarrebbe ad uno scudetto). Il Salerno Club 2010 nella persona del presidente Salvatore Orilia e di tutti i soci lancia un appello a tutti i tifosi granata invitandoli ad acquistare il biglietto per la difficile partita di domenica contro il Sassuolo. Dobbiamo stare vicino alla squadra ed aiutarla a combattere per uscire fuori dalla sabbie mobili della bassa classifica. Noi ci crediamo e tutti insieme possiamo salvare la Salernitana che non può e non deve mai morire. Domenica tutti allo stadio", l'appello del Salerno Club 2010.