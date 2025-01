UFFICIALE - Salernitana, Sfait dice addio: torna in Romania L'esterno torna in patria

Mancava solo l'annuncio ufficiale. La Salernitana piazza la prima cessione del mercato invernale. Con una nota, il club saluta Andres Sfait. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver trovato l’accordo con il CFR Cluj per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno classe 2004 Andres Sfait.

Il club ringrazia il calciatore per l’impegno mostrato in questi anni in granata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". .