Salernitana, Cerri: "Credo nella salvezza, ora serve svoltare" Le prime parole della punta: "Ora dobbiamo cambiare passo: qui per Breda e per la tifoseria"

Alberto Cerri si presenta. Ai microfoni dei social della Salernitana, i primi messaggi della punta: "Le motivazioni sono sicuramente la storia incredibile che ha questa società e soprattutto sono qua perché ci credo formenente, sennò non sarei qua. Sono pronto a combattere, a vincere delle partite ed a risollevare quella classifica. Un po’ che sono fermo, ho giocato poco durante questi ultimi mesi, ma sono motivato ed ho voglia di fare bene ed aiutare la squadra in ogni modo.

Valentini? Il direttore vuole una squadra di assatanati ed ha detto bene, questa è una cosa che dovremo mettere in campo perché in B fa la differenza. Noi dobbiamo pensare a quello che abbiamo davanti da fare, non dobbiamo pensare a quello che è successo in passato. Sono qua da ieri, mi sto allenando e vedo ragazzi concentrati che si sono allenati bene. Il lavoro paga sempre e penso che dobbiamo continuare a testa bassa.

Breda? Sicuramente mister Breda è stato fondamentale nel mio arrivo, spero di ripetermi con lui e di fare una seconda parte di stagione importante. L’importante è la Salernitana, siamo pronti! Non penso che debba dire io qualcosa ai tifosi, la loro storia parla da sé: non c’è bisogno della mia richiesta di supporto perché ogni volto che sono venuto ho visto una tifoseria incredibile sempre vicina alla squadra. Noi metteremo il nostro meglio affinché la stagione svolti”