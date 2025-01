Salernitana, Antonio Pio Iervolino rientra dal prestito al Taranto In Puglia il calciatore ha trovato poco spazio

La Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Taranto Football Club per l’interruzione della cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 del centrocampista classe 2003, Antonio Pio Iervolino. Il calciatore, dunque, rientra in granata in anticipo. In Puglia il calciatore ha collezionato 8 presenze, partendo solo due volte da titolare. A pesare sulla scelta, probabilmente, anche le difficoltà societarie che sta attraversando il club rossoblu in questo campionato.