Salernitana, è il giorno di Lochoshvili: Valentini sogna un colpaccio in mediana Il difensore georgiano arriva dalla Cremonese. Due i grandi obiettivi per il centrocampo

Un pokerissimo di colpi prima di sfidare la capolista Sassuolo. La Salernitana si conferma la regina della prima parte di mercato di serie B cambiando pelle e rinnovando il parco giocatori a disposizione di Roberto Breda. Dopo Cerri, Raimondo, Corazza e Girelli, quest’oggi la squadra granata accoglierà Luka Lochoshvili. Il difensore georgiano arriverà in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese, club che lo ha liberato dopo le otto presenze disputate nella prima parte di stagione in Lombardia. Un rinforzo importante per la linea difensiva granata, con il calciatore in grado di poter agire sia nel pacchetto arretrato a tre che da terzino in una linea a quattro. Esperienza, duttilità ma soprattutto temperamento per uscire dalle sabbie mobili della classifica.

Sistemate le priorità della rosa, ora per Valentini inizia il lavoro più difficile: sfoltire una rosa con tanti calciatori, molti dei quali considerati fuori dal progetto tecnico di Breda. La volontà è forte anche perché il direttore sportivo sogna un ultimo colpo importante per il centrocampo. Nel mirino ci sono Saric (Palermo) e Caligara (Sassuolo). L’uomo mercato granata vorrebbe uno delle sue due vecchie conoscenze all’ombra dell’Arechi già oggi ma ora deve premere sul freno e non rischiare di ingolfare una rosa già molto ampia.

Si aspettano offerte per Hrustic, Dalmonte e Tello, mentre Braaf, Kallon e Simy sono sul mercato e sono indietro nelle gerarchie di Breda. Per Velthuis si lavora per il ritorno allo Sparta Rotterdam, come per Wlodarczyk c’è da convincere lo Sturm Graz a riprendersi il polacco. Fiorillo è nel mirino del Catania, il club non si opporrebbe ad una partenza di Stojanovic.