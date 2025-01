LIVE | Salernitana-Sassuolo, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Sassuolo

Salernitana (3-5-2): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Maggiore, Amatucci, Reine-Adelaide, Njoh; Cerri, Raimondo. A disposizione: Fiorillo, Velthuis, Bronn, Corazza, Stojanovic, Girelli, Soriano, Tello, Tongya, Torregrossa, Verde, Wlodarczyk. Allenatore: Breda

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Ghion, Boloca; Berardi, Russo, Laurienté. A disposizione: Satalino, Mulattieri, Obiang, Pieragnolo, Paz, Lovato, Moro, D’Andrea, Antiste, Lipani, Iannoni, Pierini. Allenatore: Grosso

Arbitro: Rapuano di Rimini - assistenti: Lo Cicero e Galimberti. IV uomo: Grasso. Var: Nasca/Avar: Paganessi

IL PRE-GARA. Prima all'Arechi per Roberto Breda, tornato sulla panchina della Salernitana dopo l'addio di Stefano Colantuono. Il tecnico trevigiano conferma il 3-5-2 ma lancia subito tre dei cinque neo acquisti: in difesa esordio per Lochoshvili con Ferrari e Ruggeri. In mediana Amatucci sarà il play con Maggiore e Reine Adelaide mezzali, Ghiglione e Njoh sulle corsie esterne. Davanti coppia tutta nuova formata da Cerri e Raimondo.