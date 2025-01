Salernitana-Sassuolo 1-2, Stojanovic: «Punto di partenza, ci salveremo» Le parole dello sloveno: «Possiamo andare oltre la permanenza in B. Futuro? Resto qui»

"Resto qui, non vado via". Petar Stojanovic ha commentato Salernitana-Sassuolo 1-2 in mixed zone: "Abbiamo fatto una buona partita, solo che abbiamo lasciato troppo spazio agli avversari in occasione dei due gol. Ora dobbiamo ripartire, concentrarci alla sfida con la Reggiana che sarà importante ma ho buone sensazioni anche per come ci stiamo allenando. Purtroppo ci sta commettere degli errori e sappiamo che dobbiamo migliorare nelle preventive ma nel secondo tempo siamo ripartiti bene, creando tanto e sfiorando il pareggio. Dispiace non aver centrato questo risultato. Ora però bisogna ripartire dalle cose positive e pensare alla Reggiana.

Ingresso? Sono entrato per dare alla squadra una scossa. Ora serve l’apporto di tutti anche di chi subentra dopo. Breda? Con lo staff nuovo ci ha dato nuova energia, ora inizia un nuovo campionato. Dopo i primi sei mesi abbiamo giocato bene ma abbiamo sempre sofferto e subito gol troppo facili concessi. Ora con Breda stiamo lavorando duramente e sono sicuro che arriveremo alla salvezza e qualcosa in più”.