Salernitana-Sassuolo 1-2, Cerri: «Felice a metà, ora serve entusiasmo» L'attaccante parla da leader: «Dobbiamo lavorare duramente. Episodio rigore? Dovevo far gol»

Alberto Cerri ha commentato in sala stampa Salernitana-Sassuolo 1-2: "Esordio a metà e metà. Sono felice per il gol ma dispiaciuto per il risultato che non è arrivato. Siamo partiti bene nel primo tempo, contro una squadra forte. Abbiamo concesso la ripartenza che ha portato al gol. L’atteggiamento e l’attitudine sono giuste, sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni. Oggi si è visto quanto questa squadra voglia ripartire, analizzare cosa non è andato ma anche dimostrando voglia, abnegazione, spirito di sacrificio. Ora ci sarà la Reggiana, con la società che sta lavorando benissimo per creare una squadra importante come sottolineato dalla prestazione di oggi, mettendo in difficoltà la capolista. Con la Reggiana sarà davvero importante e servirà fare punti. Obiettivo? Punto ai playoff, sarò un illuso ma quello è l'obiettivo che mi sono prefissato. Gol?

Breda? Sono contento di ritrovarlo, ora però conta fare punti. Dobbiamo lavorare per migliorare quello che non siamo riusciti a fare, recriminando per gli errori e non per il risultato. L’atteggiamento e l’attitudine che abbiamo avuto in campo sono positive. Non conosco altra strada se non il lavoro ed è la mentalità dello staff ma anche della squadra.

Condizione? Oggi era complicato stare bene anche per le mie caratteristiche. Ho bisogno di giocare e sono sicuro che la condizione migliorerà anche perché mi sono allenato bene.

Episodio rigore? Non mi sono accorto del tocco. Lì dovevo fare gol a prescindere, mi è rimasto il pallone sotto, poi il tocco c’è stato altrimenti non sarei caduto però dovevo segnare.

Sostituzione? La scelta del cambio è stata legata anche al minutaggio. C’è stata la volontà di preservare e non rischiare infortuni.

Raimondo? Formiamo un reparto offensivo importante. Si tratta di un ragazzo importante ma con un grande futuro. Ci completiamo a vicenda, ora servirà lavorare”.