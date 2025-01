Salernitana, s’insiste sul mercato: Saric e Caligara per la mediana Il ds Valentini vuole regalarsi un colpo in difesa e in mezzo al campo. Ora però priorità cessioni

I primi colpi in entrata sono arrivati e hanno permesso alla Salernitana di cambiare volto. Roberto Breda lo sa ma confida ancora nel lavoro del direttore sportivo Marco Valentini: “Sono sicuro che arriverà ancora qualcosa”. L’assist è al direttore sportivo che nel mirino ora ha la volontà di stringere per un difensore e per un centrocampista. Per il pacchetto arretrato, si aspetta l’apertura del Genoa per lo stopper under Marcandalli. Per il centrocampo invece, i preferiti sono Saric, anche ieri in panchina per 90’ col Palermo, e Caligara. La mezzala, ex Ascoli e conoscenza di Valentini, non è protagonista nel Sassuolo e potrebbe chiedere di cambiare aria. La Salernitana monitora e pensa anche ad un possibile scambio di prestiti con i neroverdi inserendo nell’affare Verde. Potrebbe essere il numero 31 il grande sacrificato nel nome della sostenibilità economica ma soprattutto per ragioni tattiche (il 3-5-2 puro ha dato risposte positive).

Alla Salernitana però serve anche alleggerire un parco calciatori al momento monstre. Fuori dai convocati per il Sassuolo i vari Hrustic, Dalmonte, Kallon, Braaf, Simy, tutti ufficialmente pronti a cambiare aria. Jaroszynski è bloccato dall’aver giocato già con due maglie in questa stagione e l’ipotesi di un ritorno al Cracovia appare assai remota. Wlodarczyk e Velthuis erano in panchina ma per entrambi si profila il ritorno allo Sturm Graz e allo Sparta Rotterdam. Per l’olandese si accelererà dopo l’ufficialità di Juan Cruz Guasone, difensore argentino che in giornata sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto fino al termine della stagione che lo legherà al club granata. Il Cosenza pensa a Tello, pronto ad incappare in una maxi-squalifica dopo il rosso rimediato dalla panchina e l’applauso ironico nei confronti del direttore di gara Rapuano.